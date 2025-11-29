Cateo en la colonia Central deja siete detenidos y decomiso de cristal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una denuncia anónima permitió que agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, ejecutaran un cateo en un domicilio ubicado en la calle Santa Cruz, esquina con Bres, en la colonia Central de Piedras Negras.

El coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Carranco, detalló que dentro del inmueble se localizó droga tipo cristal y se procedió a la detención de siete personas, incluido un adolescente de 15 años.

Los asegurados fueron identificados como Sandra Elena N., Gloria Sofía N., Rosa Elena N., Leonardo N., José Alfredo N., Fabián N. y el menor Dominik N. Todos quedaron bajo resguardo del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones.

¿Qué ocurrió?

"En las próximas 48 horas se determinará la situación jurídica de cada uno; por ahora, el domicilio permanece asegurado y se continúa con las diligencias", indicó el funcionario.