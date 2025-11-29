Muere niño con graves quemaduras en Ampliación Año 2000 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un menor de entre 9 y 11 años murió luego de presentar quemaduras en diversas partes del cuerpo, en un hecho que permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

El director de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras, Ari Antonio Hernández Esquivel, informó que, cuando los elementos acudieron al domicilio en el fraccionamiento Ampliación Año 2000, el niño ya no presentaba signos vitales.

¿Qué ocurrió?

El reporte inicial señalaba que el menor había sufrido quemaduras aparentemente provocadas al caer sobre brasas. Al arribar al lugar, los paramédicos confirmaron que el niño se encontraba sin vida dentro de la camioneta en la que fue trasladado por un familiar, quien decidió llevarlo directamente al domicilio tras percatarse del accidente.

Las autoridades indicaron que, por protocolo, el cuerpo no fue movido para evitar alterar posibles indicios. El vehículo permaneció estacionado en la calle Jacarandas, casi esquina con Vidalba.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

De acuerdo con declaraciones de un familiar, el menor padecía una condición médica que le provocaba convulsiones. Señalaron que, en un momento en que el adulto responsable se ausentó brevemente mientras se encontraban en un rancho cercano, el niño convulsionó y cayó sobre brasas, lo que habría causado las lesiones.

Hernández Esquivel explicó que aún no está claro si se encontraban en una reunión familiar ni la ubicación exacta del rancho, pues esa información será determinada por la Fiscalía, que ya trabaja en la localización del sitio del accidente y en el esclarecimiento de los hechos.