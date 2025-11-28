Investigan a sacerdote acusado de abusos sexuales ocurridos en 2007 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía de Piedras Negras abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por un hombre adulto que afirma haber sido víctima de abuso sexual durante su niñez, señalando como presunto responsable al sacerdote Luis Efraín N., quien en 2007 estaba asignado a la parroquia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia San Joaquín.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la querella, los hechos habrían ocurrido cuando el denunciante participaba en actividades religiosas de la parroquia, aunque el presunto abuso no habría ocurrido dentro del templo. En aquel momento, el menor decidió guardar silencio por miedo y confusión.

Años después, ya en su vida adulta, relató lo sucedido a sus hermanas, quienes aseguraron que ellas también habrían sido víctimas de abuso sexual —una de ellas incluso denunció violación— por parte del mismo sacerdote. Estos testimonios reforzaron su decisión de acudir ante las autoridades ministeriales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El señalado actualmente presta servicio en una diócesis de Laredo, Texas, donde permanece bajo resguardo eclesiástico mientras se desarrollan las investigaciones. La Fiscalía de Piedras Negras continúa recabando declaraciones y verificando información ante la posibilidad de que existan más personas afectadas.