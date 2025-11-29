Cae banda que defraudaba a vendedores de autos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Siete personas de Piedras Negras acudieron al Ministerio Público para denunciar haber sido víctimas de un fraude relacionado con la compra y venta de vehículos a través de plataformas digitales. Una de las afectadas, Anahí Oviedo González, explicó que el engaño iniciaba cuando una persona —que se hacía pasar por elemento de la Guardia Nacional— contactaba a los vendedores mediante bazares locales y grupos de WhatsApp.





¿Qué ocurrió?

Después del primer acercamiento, al domicilio de las víctimas acudía una familia integrada por Manuel Alejandro Puente, su esposa Laura Gaitán y su hijo Franco Puente, quienes se presentaban como interesados en la compra del vehículo. Manuel era quien revisaba físicamente la unidad y la documentación, bajo el argumento de que

un tercero realizaría posteriormente la transferencia bancaria para concretar la compra.

Las víctimas señalaron que, tras dicha supuesta transferencia, el depósito aparecía inicialmente en las cuentas, pero minutos después "rebotaba" y desaparecía. En ese lapso, Manuel y su familia aprovechaban para retirar las unidades, las cuales presuntamente eran trasladadas al estado de Querétaro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Anahí Oviedo relató que, en su caso, le fue robado su automóvil valuado en 115 mil pesos, mientras que otra víctima presente sufrió también amenazas y la pérdida de 12 mil pesos en efectivo.

"Ya somos siete aquí, pero sabemos que hay más personas afectadas. Queremos que se haga justicia y que esto no siga ocurriendo", señaló.