Cateo en colonia División del Norte deja un detenido y decomiso de drogas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La noche del jueves, un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) derivó en la detención de una persona y el aseguramiento de diversas drogas, entre ellas metanfetaminas y mariguana, tras ejecutar una orden de cateo en la colonia División del Norte.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, luego de que vecinos presentaran una denuncia anónima señalando que el lugar era presuntamente utilizado como punto de venta de narcóticos.

Durante la revisión del inmueble se aseguró droga conocida como "cristal", así como mariguana. La persona detenida fue trasladada ante el Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica en un plazo máximo de 48 horas.

La zona fue asegurada y acordonada para la ejecución del cateo, en el que participaron elementos de la Policía Civil Coahuila y la Guardia Nacional, en apoyo a la AIC.