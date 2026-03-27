Cateo en colonia González deja tres detenidos por presunta posesión de narcóticos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un cateo realizado en un domicilio de la colonia González dejó como saldo tres personas detenidas y el aseguramiento de droga con características de cristal, informaron autoridades ministeriales.

La diligencia se efectuó durante los primeros minutos del viernes en una vivienda ubicada sobre la calle Rayón, como parte de una investigación iniciada por el Ministerio Público, que derivó en la solicitud y obtención de una orden de cateo por parte de un juez de control.

Detalles del operativo

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con corporaciones estatales y federales, quienes, al ingresar al inmueble, localizaron una bolsa con metanfetamina.

Tras el hallazgo, fueron detenidos dos hombres y una mujer que se encontraban en el lugar, además de asegurarse la sustancia ilícita, cuyo peso no ha sido precisado por las autoridades.

Acciones de la autoridad

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de los detenidos, quienes enfrentan señalamientos por posesión de narcóticos con fines de suministro.

Indicó que los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público y será en un plazo de 48 horas cuando se defina su situación jurídica.