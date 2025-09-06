Cateo en colonia Mundo Nuevo deja tres detenidos por presunto narcomenudeo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tres personas fueron detenidas este viernes tras un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil de Coahuila, en un domicilio ubicado en la colonia Mundo Nuevo.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se derivó de una denuncia anónima que permitió integrar una carpeta de investigación y obtener una orden de cateo emitida por un juez.

Dentro del inmueble, los agentes localizaron cinco bolsas con hierba seca, similar a la marihuana; tres básculas grameras; y cinco bolsas pequeñas con una sustancia granulada blanca, presumiblemente cristal.

Los asegurados y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de continuar las investigaciones y definir la situación jurídica de los detenidos.