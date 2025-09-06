Éxito total en feria del empleo organizada por CANACO en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La feria del empleo organizada por la Cámara Nacional de Comercio en Piedras Negras (CANACO) fue calificada como un éxito por su presidente, Benito Martínez González, al destacar la alta participación tanto de empresas como de personas en busca de trabajo.

"Tenemos más de 100 personas registradas buscando empleo, mientras que están presentes 7 empresas ofertando 36 vacantes", informó el dirigente empresarial.

Martínez González subrayó que este tipo de eventos continuarán realizándose mientras existan negocios con vacantes disponibles, ya que las ferias anteriores han arrojado resultados positivos para las empresas participantes.

En la edición del mes de agosto, recordó, se ofertaron 50 vacantes y se concretaron 45 contrataciones, lo que demuestra la efectividad de estas jornadas.

Finalmente, el presidente de la Cámara reiteró el compromiso del organismo con la reactivación económica y la vinculación laboral.