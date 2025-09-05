Así fue cómo volcó una pipa tras falla mecánica en carretera a Guerrero

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una pipa de doble remolque volcó la tarde de este jueves sobre la carretera que conduce al municipio de Guerrero, a la altura de la empresa BRECA, tras una aparente falla mecánica.

El percance ocurrió cuando el operador, identificado como Ricardo Flores, de 47 años y originario de Sacramento, Coahuila, se incorporaba a la vialidad desde un patio de maniobras. Según su declaración, una fractura en las muelas de la quinta rueda provocó que la pesada unidad perdiera estabilidad, terminando volcada sobre uno de sus costados.

A pesar de lo aparatoso del incidente, Flores resultó ileso y no fue necesario su traslado a un hospital.

Hasta el momento, no se ha confirmado el tipo de carga que transportaba la pipa. Sin embargo, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se presentaron en el sitio para atender la situación y realizar las labores correspondientes de acordonamiento y verificación.