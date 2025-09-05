Hallan dos cuerpos sin vida en el río Bravo en un solo día

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Dos personas fueron encontradas sin vida este jueves en las aguas del río Bravo, en diferentes puntos del municipio de Piedras Negras, informaron autoridades estatales.

El primer hallazgo ocurrió a la altura del ejido San Isidro, donde elementos de seguridad localizaron a un hombre ahogado. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no portaba documentación, por lo que permanece sin identificar.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron a otro reporte, esta vez en la zona de tolerancia. Ahí fue encontrado un segundo cuerpo, también de un hombre, en condiciones similares de descomposición.

Las autoridades ordenaron el levantamiento de ambos cadáveres y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley y se trabajará en los procesos de identificación.

Hasta el momento, no se ha confirmado si las víctimas eran migrantes ni si existealguna relación entre ambos casos.