Consignan a la FGR investigación por decomiso de marihuana

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades confirmaron que el cargamento de droga asegurado durante un cateo realizado en el ejido El Centinela correspondió a 25 kilogramos de marihuana, tras efectuarse el proceso oficial de embalaje y pesaje.

Detalles confirmados

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado cerca del río Bravo, como parte de una investigación derivada de labores de inteligencia implementadas de manera conjunta por corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Acciones de la autoridad

Aunque el operativo concluyó sin personas detenidas, el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República, autoridad competente para continuar con las diligencias y el seguimiento legal del caso.