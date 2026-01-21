Aseguran casi 30 kilos de marihuana durante cateo en ejido El Centinela

Piedras Negras, Coah.— Durante un cateo efectuado en el ejido El Centinela, autoridades aseguraron cerca de 30 kilogramos de marihuana al interior de un domicilio, como resultado de labores de investigación contra el narcomenudeo.

El cateo fue realizado por la Agencia de Investigación Criminal

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Delegación Norte 1, quienes localizaron la sustancia dentro del inmueble. La droga fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades continúan investigando el origen de la marihuana

Durante el cateo se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía del Estado, quienes reforzaron la seguridad del lugar y brindaron respaldo operativo.

No se reportan detenciones hasta el momento

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan personas detenidas, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el origen del enervante y la posible participación de responsables.