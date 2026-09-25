Pareja detenida en cateo de El Edén podría quedar en libertad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La pareja detenida tras un cateo en la colonia El Edén podría quedar en libertad una vez que el Ministerio Público concluya el plazo legal para definir su situación jurídica.

Laura y Yahir "N" fueron asegurados la noche del martes durante la revisión de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Juaristi y Corpus, donde las autoridades localizaron diversas dosis de mariguana y cristal.

Detalles confirmados

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que la Fiscalía continuaba con la integración de la carpeta de investigación y la recopilación de datos de prueba para determinar el procedimiento legal que correspondería contra ambos.

El plazo de 48 horas para resolver su situación jurídica concluía la tarde-noche de este jueves. A partir de los resultados de la investigación, el Ministerio Público podía ponerlos a disposición de un juez o determinar su libertad bajo reservas de ley.

Gómez Rodríguez señaló, además, que la defensa podría plantear alguna salida alterna, dependiendo de las circunstancias del caso y de los actos de investigación realizados por la Fiscalía.

Acciones de la autoridad

Las dosis de mariguana y cristal localizadas durante el cateo presuntamente estaban destinadas a su comercialización en el sector.

En la diligencia participaron agentes de la Policía de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila Región Norte Uno, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Acción y Reacción.