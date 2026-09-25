Adulto mayor muere tras incendio en vivienda de la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Pedro Yáñez Solís, de 77 años, murió tras el incendio registrado el miércoles en su vivienda de la colonia Bravo, donde sufrió quemaduras en 80 por ciento del cuerpo.

El siniestro ocurrió en un domicilio de la calle Centenario, donde fue localizado el adulto mayor, quien posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

La necropsia practicada al cuerpo estableció como causa de muerte un shock hipovolémico secundario a las quemaduras, informó Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.

El incendio y su origen

Tras el hecho, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y comenzó con la recopilación de testimonios de familiares, vecinos y testigos.

Entre los datos obtenidos se encuentra que, antes del incendio, el hombre presuntamente realizaría el cambio de un tanque de gas. Además, personal de Criminalística encontró daños en la vivienda, como vidrios quebrados y destrucción, indicios que podrían estar relacionados con una posible explosión del tanque.

Gómez Rodríguez señaló que todavía se realizan los peritajes correspondientes para establecer con precisión qué originó el fuego. En las diligencias participan las áreas de Servicios Periciales y Química, así como Bomberos y Protección Civil.

Investigación y consecuencias

Con los elementos recabados hasta ahora, la autoridad considera que se trató de un accidente y no se advierte alguna conducta penal relacionada con el fallecimiento. El Ministerio Público mantiene pendiente la identificación formal del cuerpo y su entrega a los familiares para posteriormente concluir la carpeta de investigación.