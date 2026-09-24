Más de 5 mil contribuyentes regularizan sus vehículos durante campaña de descuentos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Más de 5 mil contribuyentes de Piedras Negras aprovecharon la campaña de descuentos en derechos vehiculares implementada por el Gobierno de Coahuila durante tres jornadas de venta nocturna y regularizaron su situación ante la oficina de Recaudación.

La campaña de descuentos en derechos vehiculares tuvo gran aceptación entre los contribuyentes de Piedras Negras.

Miguel García, delegado de Recaudación en la región, informó que la respuesta de los contribuyentes con adeudos fue significativa, particularmente debido a la ampliación del horario de atención.

Además de los pagos efectuados durante la campaña, se generaron más de 7 mil 700 estados de cuenta, cuyos adeudos podrán ser liquidados a más tardar el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el funcionario.

García destacó que durante las tres jornadas las oficinas extendieron la atención hasta después de las 23:00 horas, lo que permitió a los contribuyentes solicitar información, generar sus estados de cuenta o realizar el pago correspondiente.

"Hubo una extraordinaria participación. Adicionalmente a los que pagaron, se generaron más de 7 mil 700 estados de cuenta que podrán ser liquidados antes del 30 de septiembre", señaló.

Más de 7 mil 700 estados de cuenta fueron generados durante la campaña de recaudación.

El delegado consideró que la respuesta superó la registrada en campañas anteriores de estímulos fiscales, al comparar los resultados con el programa aplicado después del replaqueo de 2023.

La estrategia tuvo como objetivo facilitar la regularización de propietarios de vehículos con adeudos mediante descuentos y horarios extendidos en las oficinas de Recaudación.