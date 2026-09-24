Promueven Rodeo Saltillo 2026: Prevén derrama de $100 millones

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Representantes del Ayuntamiento de Saltillo y del Gobierno de Coahuila visitaron Piedras Negras para promover el Rodeo Saltillo 2026, que se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre en la capital del estado.

El evento reunirá actividades relacionadas con la tradición vaquera, además de una oferta gastronómica y vitivinícola, así como propuestas culturales que permitirán a los visitantes conocer parte de los museos y la historia de Saltillo.

Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo municipal de Saltillo, informó que para esta edición se espera superar la asistencia diaria de entre 20 mil y 25 mil personas, mientras que la derrama económica estimada sería de alrededor de 100 millones de pesos.

Durante la presentación estuvieron presentes Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Martha Elena Moncada Zertuche, subsecretaria de Turismo e integrante del Comité Organizador del Rodeo Saltillo 2026; Ramón Rosales Posada, tesorero de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Piedras Negras, y Lydia González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo.

Las organizadoras destacaron la relevancia del evento, que a lo largo de 40 años ha evolucionado y ampliado su convocatoria, con la participación de vaqueros provenientes de distintas entidades del país y de naciones como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y Brasil.

La celebración busca consolidarse como un escaparate para la tradición vaquera y, al mismo tiempo, promover la gastronomía, la actividad vitivinícola y la oferta cultural y turística de Saltillo.