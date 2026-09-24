Cabildo podría aplazar discusión sobre facultades de Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La discusión de la propuesta para revocar las facultades otorgadas en 2025 al alcalde Jacobo Rodríguez para suscribir determinados contratos y convenios podría quedar fuera de la próxima sesión de Cabildo, luego de que el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, evitara garantizar su inclusión en el orden del día.

La propuesta fue presentada formalmente por integrantes del Cabildo y, de acuerdo con Aguilar, deberá ser analizada primero por el área jurídica para determinar sus implicaciones y el procedimiento correspondiente.

El funcionario señaló que los regidores tienen derecho a presentar propuestas, pero evitó adelantar si esta será incluida en la próxima sesión y sometida a consideración y votación del Cabildo.

Costos de la contratación de Gabito Ballesteros

El planteamiento surge en medio de nuevos cuestionamientos de integrantes del Ayuntamiento sobre el ejercicio de recursos municipales, entre ellos, el costo de la contratación del cantante Gabito Ballesteros para los festejos patrios.

Regidores han señalado que la presentación del 15 de septiembre habría tenido un costo de alrededor de 7 millones de pesos. Esta cifra, de confirmarse documentalmente, sería superior a los 4.2 millones de pesos reportados por la presentación del artista durante la Feria del Norte de 2025.

Para la Feria del Norte de ese año, el Ayuntamiento aprobó un techo financiero de 38 millones de pesos y posteriormente reportó un ejercicio de 36.9 millones, de los cuales 22.7 millones correspondieron a la contratación de artistas, entre ellos Ballesteros.

Revisión del informe financiero del Cabildo

A este escenario se suma la próxima revisión de la información financiera de la Administración municipal. En agosto, el Cabildo rechazó por decimotercera ocasión un informe financiero presentado por el Gobierno de Jacobo Rodríguez, con una votación de nueve votos a favor y 11 en contra.

La eventual discusión de ambos asuntos mantendrá en la agenda del Cabildo las facultades conferidas al alcalde y la información financiera de la Administración, en medio de diferencias entre integrantes del Ayuntamiento sobre el ejercicio y la comprobación de los recursos públicos.