Cateo por robo en rancho deja cuatro armas largas aseguradas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La investigación por el robo registrado en un rancho de Guerrero derivó en un cateo, en el que fueron aseguradas cuatro armas largas, cargadores abastecidos, cartuchos, cuatrimotos y herramientas presuntamente relacionadas con el atraco.

El caso inició luego de que la Fiscalía General de Justicia recibió el reporte sobre el robo de diversos artículos en un rancho del municipio, entre ellos herramientas y objetos utilizados para el manejo de caballos.

Durante las primeras indagatorias fue señalado Juan Armando N., de 21 años, como presunto responsable. Posteriormente, en hechos relacionados con el caso, Juan Antonio David Delgado Espinoza, de 37 años, resultó herido de dos disparos de arma de fuego.

El joven señalado quedó a disposición del Ministerio Público, mientras las investigaciones continuaron para establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Acciones de la autoridad

Como parte de las diligencias, agentes realizaron un cateo en un rancho del ejido San Vicente, en Guerrero, donde localizaron cuatro armas largas de grueso calibre, entre ellas rifles conocidos como "cuernos de chivo", además de cargadores abastecidos y cartuchos hábiles.

También fueron aseguradas cuatrimotos, herramientas y otros objetos que serían producto del robo. En el lugar fue detenida otra persona, cuya situación jurídica deberá ser determinada por el Ministerio Público.

Detalles confirmados

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que se definirá la situación legal de los detenidos conforme avancen las investigaciones y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

El funcionario agregó que la Fiscalía dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por el aseguramiento de las armas, con el propósito de establecer si alguna de ellas está relacionada con otras carpetas de investigación.