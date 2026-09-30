Investigan presunta extorsión agravada contra funcionarios del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación por presunta extorsión agravada contra funcionarios relacionados con el Centro de Justicia Penal Acusatorio de Piedras Negras.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de agentes del Ministerio Público, informó que se busca llegar a un acuerdo para la reparación del daño, debido a que el delito investigado es susceptible de mediación.

La denuncia fue presentada por familiares de un joven acusado de homicidio culposo, quienes señalaron que les solicitaron dinero a cambio de intervenir para modificar las condiciones de su proceso y permitirle continuar en libertad.

El principal señalado es Luis N, administrador del Juzgado Penal de Piedras Negras, quien presuntamente habría solicitado inicialmente 300 mil pesos. Según la querella, posteriormente las cantidades habrían aumentado hasta alcanzar aproximadamente 600 mil pesos.

La familia también denunció que fue presionada para dejar a sus abogados particulares y aceptar a una defensora de oficio identificada como Andrea N, quien sería esposa del funcionario señalado.

En la denuncia aparece además Ángel N, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo y presuntamente habría recibido parte de los recursos.

Los denunciantes acudieron ante la Fiscalía luego de que, según su versión, los beneficios ofrecidos no se concretaron. La investigación busca establecer qué ocurrió con el dinero y determinar la posible responsabilidad de los involucrados.

Acciones de la autoridad

Como parte del caso, Luis N habría sido removido de Piedras Negras y trasladado a Saltillo, donde se presentó ante un juzgado.

Hasta ahora, los señalamientos forman parte de una investigación y corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para acreditar el delito y establecer la posible participación de los involucrados.