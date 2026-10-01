Empleada municipal termina dentro de dos domicilios tras conducir presuntamente ebria

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una empleada municipal fue detenida luego de que, en presunto estado de ebriedad, perdiera el control de su vehículo y terminara dentro de los patios de dos domicilios en la colonia Buena Vista Norte.

Emma "N", adscrita al Departamento de Imagen Urbana del Municipio, circulaba por el par vial Alejo González cuando, a la altura de las calles Santa Elena y Oliver, se salió de la vía y se impactó contra las propiedades.

El vehículo derribó muros y portones, además de causar daños en la instalación eléctrica, por lo que los habitantes de ambos domicilios quedaron temporalmente sin suministro de energía.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles y no dejó personas lesionadas, aunque sí daños materiales de consideración. Las maniobras para retirar el vehículo obligaron a mantener parcialmente cerradas las vialidades durante aproximadamente una hora.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar y practicaron a la conductora una prueba rápida de alcoholemia, cuyo resultado arrojó tercer grado de ebriedad.

Por ello, Emma "N" fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes.

En un inicio, el accidente fue atribuido a un posible exceso de velocidad y a las condiciones del pavimento debido a las lluvias. Sin embargo, tras detectar el estado de ebriedad de la conductora y revisar las circunstancias del percance, esa hipótesis fue descartada de manera preliminar.