Joven de 21 años queda a disposición del MP tras presunto ataque a balazos en rancho de Guerrero

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un joven de 21 años quedó a disposición del Ministerio Público luego de ser señalado como presunto responsable de disparar contra el propietario de un rancho en el municipio de Guerrero, informó la Fiscalía General del Estado.

Juan Armando "N" fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, tras la agresión registrada la tarde del lunes en una propiedad rural de Guerrero.

Disparo en rancho de Guerrero

De acuerdo con las primeras indagatorias, Juan Antonio David Delgado Espinoza, de 37 años, llegó al rancho y fue recibido a balazos por uno de sus empleados. El presunto agresor habría utilizado un arma calibre .22 y realizado dos disparos.

Uno de los proyectiles lesionó a Delgado Espinoza en un brazo, por lo que fue trasladado a una clínica particular de Piedras Negras para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable.

Investigación en curso

La primera línea de investigación apunta a un posible reclamo por dinero que, presuntamente, el propietario adeudaba al trabajador, aunque este aspecto forma parte de las indagatorias de la autoridad ministerial.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que una persona se encuentra a disposición por el delito de lesiones y otros posibles ilícitos.

Precisó que todavía se investiga la participación del detenido en la agresión y que será dentro del plazo constitucional de 48 horas cuando se determine su situación legal.

La Fiscalía permanece a la espera de que el afectado formalice la denuncia para continuar con la integración de la carpeta de investigación.