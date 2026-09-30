Riña entre estudiantes afuera de secundaria moviliza a cuerpos de emergencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una riña entre estudiantes de la Secundaria Benito Juárez se registró en el exterior del plantel, donde varios adolescentes se enfrentaron y, de acuerdo con el reporte recibido por el sistema de emergencias 911, presuntamente habrían salido a relucir armas blancas.

El enfrentamiento generó además un reporte sobre una persona lesionada, por lo que paramédicos de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios jóvenes, algunos con uniforme escolar y otros sin él, mientras participan en una pelea en plena calle, en el exterior de la institución educativa.

En las imágenes no se observa la presencia de elementos de la Policía Municipal durante el momento del enfrentamiento.

¿Qué ocurrió en la Secundaria Benito Juárez?

El incidente vuelve a poner el foco en las riñas entre estudiantes que ocurren en los alrededores de los planteles educativos, principalmente durante los horarios de salida, cuando se concentra una mayor presencia de alumnos en la vía pública.

Necesidad de mayor vigilancia en escuelas

La situación también plantea la necesidad de reforzar la vigilancia en las inmediaciones de las escuelas para prevenir que este tipo de enfrentamientos escale y termine con personas lesionadas.