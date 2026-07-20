Cateo en Hacienda La Laja asegura droga y plantas de marihuana en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un cateo realizado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno en un domicilio de la colonia Hacienda La Laja dejó como resultado el aseguramiento de diversas dosis de droga y varias plantas de marihuana, sin que se reportaran personas detenidas.

La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Catarino Ríos, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de cateo durante la noche del sábado, como parte de una investigación en curso.

El operativo y su desarrollo

En el operativo también participaron agentes de la Policía Civil Coahuila, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo en el resguardo del perímetro y el desarrollo de la diligencia.

Tras varias horas de inspección, el cateo concluyó alrededor de las 3:10 horas del domingo. En el inmueble fueron localizados varios paquetes de marihuana, plantas del mismo enervante y una cantidad aún no determinada de la droga conocida como cristal.

Procedimiento de las autoridades

Las autoridades informaron que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para establecer la procedencia de los narcóticos e identificar a las personas presuntamente relacionadas con el inmueble.