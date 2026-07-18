Comienza a descender el caudal del Río Bravo, pero persiste el riesgo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Luego del incremento extraordinario provocado por los escurrimientos de las intensas lluvias registradas en Coahuila y el sur de Texas, el caudal del Río Bravo comenzó a disminuir, aunque permanece muy por encima de sus niveles habituales.

De acuerdo con los registros oficiales, a las 16:30 horas del viernes el afluente alcanzó un gasto de mil 508 metros cúbicos por segundo, el nivel más alto documentado desde 2010.

Caudal del Río Bravo en descenso

Para la mañana de este sábado 18 de julio, el caudal había descendido a 802 metros cúbicos por segundo, casi la mitad del máximo registrado, sin que ello implique la eliminación del riesgo, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente.

El aumento extraordinario del flujo obligó a implementar medidas preventivas en la frontera, entre ellas el cierre temporal de los Puentes Internacionales I y II que comunican a Piedras Negras con Eagle Pass, luego del desplazamiento de las boyas que integran la barrera acuática instalada por el Gobierno de Texas.

Advertencia a la población

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alejada de las márgenes del Río Bravo, al advertir que la corriente continúa siendo intensa y representa un riesgo para quienes se acerquen al afluente.