Hijo evita que su padre se quite la vida en la colonia Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de 49 años fue rescatado por uno de sus hijos luego de que presuntamente intentó quitarse la vida la noche del viernes en un domicilio de la colonia Acoros.

Rescate en la colonia Acoros

Familiares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y, minutos después, paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar para valorar al hombre y brindarle atención prehospitalaria.

La oportuna intervención de su hijo permitió auxiliarlo a tiempo y evitar un desenlace fatal.

Recomendaciones de las autoridades

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas que habrían motivado el intento. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y recomendaron a la familia buscar atención psicológica especializada para reducir el riesgo de una nueva crisis.