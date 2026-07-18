Atacan a hombre con un azadón en el fraccionamiento Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de 31 años resultó lesionado la noche del viernes tras ser presuntamente agredido con un azadón por dos sujetos en el fraccionamiento Año 2000, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La agresión ocurrió sobre la calle Tilo, donde vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que la víctima presentaba heridas en la cabeza y la espalda.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios a Joel, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Chavarría, donde quedó bajo observación médica mientras se determina la gravedad de las lesiones.

La agresión ocurrió en la calle Tilo del fraccionamiento Año 2000, donde vecinos alertaron a las autoridades.

De acuerdo con el afectado, fue atacado por dos hombres, de quienes dijo desconocer su identidad; no obstante, proporcionó a las autoridades una descripción de la ropa que vestían al momento de la agresión.

Joel fue trasladado al Hospital Chavarría, donde se encuentra bajo observación médica tras las lesiones.

Tras el reporte, corporaciones policiacas implementaron un operativo de búsqueda en el fraccionamiento Año 2000 y sectores aledaños; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había localizado a los presuntos responsables.