Piden extremar cuidados con menores durante las vacaciones de verano

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Ante el periodo vacacional de verano y el incremento de actividades recreativas en albercas y parajes naturales, la Jurisdicción Sanitaria llamó a los padres de familia a reforzar las medidas de prevención para evitar accidentes y proteger la salud de los menores.

La Jurisdicción Sanitaria enfatiza la importancia de la supervisión constante de los menores.

El coordinador del Programa del Niño y del Adolescente, Antonio Pulido Jaques, recomendó aplicar de manera constante bloqueador solar de alta protección y mantener la supervisión permanente de niñas y niños, especialmente cuando permanezcan en espacios al aire libre o cercanos a cuerpos de agua.

El especialista señaló que estas medidas ayudan a prevenir quemaduras por exposición prolongada al sol, así como otros incidentes que suelen presentarse durante la temporada vacacional.

Antonio Pulido destaca riesgos de quemaduras y accidentes en el hogar durante el verano.

Asimismo, advirtió que, al pasar más tiempo en casa, los menores también están expuestos a un mayor riesgo de sufrir accidentes domésticos, entre ellos caídas, golpes, quemaduras y atragantamientos.

Por ello, exhortó a los padres y tutores a no descuidar la vigilancia de los menores y a mantener condiciones seguras tanto en el hogar como en los sitios destinados a la recreación.