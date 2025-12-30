Cateo en la colonia Lázaro Cárdenas deja cinco asegurados, incluidos dos menores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un total de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, fueron aseguradas por autoridades tras un cateo realizado en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, donde se localizaron narcóticos, pipas hechizas, una réplica de arma de fuego calibre .380 y cámaras de seguridad.

El operativo se llevó a cabo durante la noche del lunes en una vivienda ubicada en la calle Primero de Mayo, luego de que se obtuviera una orden judicial derivada de una denuncia anónima. Durante la diligencia, los agentes decomisaron marihuana y diversos objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

El cateo y sus resultados

De acuerdo con lo informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, las personas detenidas fueron puestas de inmediato a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal conforme a derecho.

Los adultos fueron identificados como Luis Alejandro "N", Gabriel "N" y Mayra Abigail "N", mientras que los dos menores de edad quedaron bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento a los trámites correspondientes.

Consecuencias del operativo

Asimismo, el delegado señaló que, como resultado de estas acciones en el sector, también se realizaron detenciones adicionales de personas por posesión de narcóticos, quienes fueron consignadas ante la autoridad competente.