"Despide a protegidos o quedas exhibido" responde Menera al alcalde Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un ultimátum público y directo sacudió el escenario político local. Lorenzo Menera lanzó un reto frontal al alcalde Jacobo Rodríguez: despedir a dos funcionarios municipales señalados por presuntos actos de abuso, burla y amenazas desde áreas clave como Desarrollo Social y Tesorería, o quedar exhibido por proteger a los suyos.

El planteamiento fue sin rodeos. Menera aseguró que, si el alcalde toma la decisión de cesar a los funcionarios involucrados, él despedirá de inmediato a Víctor García, en un mensaje que —dijo— busca acabar con la simulación, el doble discurso y los privilegios al interior del gobierno municipal.

"Esto no es un reto político, es una prueba de congruencia", afirmó, al advertir que, de no haber sanciones, quedará en evidencia que en la llamada "Nueva Historia" existen intocables, nepotismo y protección política, incluso cuando se trata de personas cercanas al poder, como el hermano de una regidora, señalado en un caso ocurrido en el mismo antro donde recientemente se exhibió a funcionarios municipales fumando y bebiendo.

¿Qué declaró Lorenzo Menera sobre el reto?

Menera sostuvo que el silencio del alcalde Jacobo Rodríguez frente a estos señalamientos agrava la situación. "En política, callar también es corrupción", sentenció, al insistir en que la autoridad moral se mide cuando se sanciona a los propios y no sólo a los adversarios.

"El poder se mide cuando se sanciona a los propios; todo lo demás es simulación", expresó, al tiempo que lanzó una pregunta directa a la administración municipal: ¿se aplicará la ley o se protegerá a los cercanos al alcalde?

¿Cuál es la respuesta de Jacobo Rodríguez?

Hasta el momento, Jacobo Rodríguez no ha emitido postura alguna sobre el reto ni sobre la permanencia de los funcionarios señalados. Para Menera, la ausencia de una respuesta clara sólo deja una conclusión: "Si no hay despidos, hay complicidad."