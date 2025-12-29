Resiste comercio de Piedras Negras el golpe laboral en 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El comercio en Piedras Negras enfrentó durante 2025 un impacto económico derivado de la disminución en las ventas, como consecuencia directa de la pérdida de empleos registrada en la ciudad.

No obstante, el balance general fue considerado equilibrado, de acuerdo con Benito Martínez González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en esta frontera, quien destacó que, pese al entorno adverso, no se registró un cierre masivo de establecimientos.

El comercio en Piedras Negras se enfrenta a un entorno económico complicado en 2025.

El dirigente empresarial explicó que el año estuvo marcado por la cautela de los consumidores y un clima de incertidumbre económica, factores que limitaron el dinamismo del sector comercial.

Aun así, subrayó que la mayoría de los negocios logró mantenerse en operación, ajustándose a las condiciones del mercado y priorizando la estabilidad.

Benito Martínez González destaca la cautela de los consumidores en la frontera.

"Fue un año de estabilidad; si bien no alcanzamos el crecimiento proyectado debido a la incertidumbre persistente, esperamos que las condiciones mejoren para 2026", expresó Martínez González, al confiar en una recuperación gradual del comercio local.