Exhiben a funcionarios municipales fumando en antro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A través de redes sociales, un medio digital difundió un video en el que se observa a funcionarios municipales al interior de un antro de Piedras Negras, donde aparecen bebiendo y fumando, además de utilizar un letrero tipo marquesina con mensajes alusivos a formar parte del grupo de seguidores del alcalde Jacobo Rodríguez.

En las imágenes se identifica a Alexis Muñoz, director de Atención a la Juventud Municipal, así como a Jorge González, director administrativo de la Tesorería Municipal, quienes se muestran animados mientras consumen bebidas alcohólicas y fuman dentro del establecimiento.

¿Qué declaraciones ha hecho Jacobo Rodríguez?

La difusión del material se da en el contexto de la reciente polémica generada por la exhibición del hijo de la regidora Marisol Guajardo en el mismo antro, durante un evento realizado el pasado fin de semana, situación que provocó una reacción pública del alcalde Jacobo Rodríguez, quien manifestó su indignación y calificó los hechos.

Posible violación a la ley de Coahuila

Hasta el momento, el edil no ha emitido comentario alguno respecto a la conducta de los funcionarios municipales exhibidos en el video, pese a que en este caso se evidencia una posible violación a la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila, la cual prohíbe fumar en espacios cerrados de uso público.