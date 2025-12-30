Muere bebé de 11 meses en el IMSS de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La muerte de un menor de 11 meses de edad, ocurrida en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS, es investigada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con el Ministerio Público del Centro de Empoderamiento de la Mujer.

El menor, identificado como Liam José "N", fue ingresado al nosocomio el domingo alrededor del mediodía; sin embargo, su estado de salud se complicó y falleció horas más tarde, según informaron autoridades.

De manera preliminar, se dio a conocer que el bebé presentaba un cuadro severo de desnutrición, además de padecer hidrocefalia, factores que habrían influido de manera determinante en su fallecimiento.

Investigación de la Fiscalía

Tras el deceso, se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para que lleve a cabo las indagatorias correspondientes y determine si pudiera configurarse algún delito, entre ellos la posible omisión de cuidados.

Por el momento, la Fiscalía General de Justicia mantiene abierta una carpeta de investigación y se encuentra a la espera de los resultados de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer con mayor certeza las causas de la muerte.