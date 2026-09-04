¡Cocodrilo del Río Bravo es captado devorando un venado!

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El cocodrilo que ha sido avistado en el Río Bravo, al norte de la ciudad, fue captado esta tarde mientras llevaba entre sus fauces a un venado, de acuerdo con una publicación difundida por el club de pesca Entre Amigos MX.

El ejemplar ha sido observado en el cauce del Río Bravo, aproximadamente 400 metros al norte del paraje conocido como la Isla del Mudo, situación que ha generado alertas entre autoridades de Texas y Coahuila por el riesgo que representa ingresar al río.

Francisco Contreras Obregón, titular de Protección Civil del Estado, llamó a la población a no introducirse al Río Bravo ni intentar capturar o acercarse al cocodrilo, debido al peligro que representa la presencia de un ejemplar de fauna silvestre de esas dimensiones.

De acuerdo con estimaciones difundidas por las autoridades, el animal podría medir más de tres metros y pesar alrededor de 250 kilogramos.

El avistamiento ha despertado la curiosidad de pescadores y personas que buscan acercarse para grabarlo o generar contenido en redes sociales; sin embargo, las autoridades insistieron en que no deben aproximarse a la zona ni intentar agredir, capturar o manipular al ejemplar.

Además del riesgo físico, quienes intenten intervenir contra el animal podrían enfrentar sanciones, debido a que se trata de fauna silvestre protegida, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alejada y evitar cualquier acción que pueda ponerla en peligro.