¿Tos persistente o falta de aire? Realizan espirometrías gratis todos los viernes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Personas con síntomas o factores de riesgo para enfermedades respiratorias pueden realizarse estudios de espirometría todos los viernes en la Jurisdicción Sanitaria 01, informó Zayuri Cazarez Escareño, coordinadora del programa de Micobacteriosis.

La funcionaria explicó que la espirometría es una prueba que permite evaluar el funcionamiento de los pulmones y que se practica cada viernes, de las 08:00 a las 13:00 horas.

¿Quiénes deben realizarse la espirometría?

El estudio está dirigido principalmente a personas que presentan tos crónica, silbidos al respirar u opresión en el pecho, así como a quienes experimentan dificultad para respirar al estar acostados y necesitan dormir con más almohadas para sentirse cómodos.

Cazarez Escareño señaló que también deben considerar este estudio las personas diagnosticadas con asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) u otros padecimientos pulmonares, quienes, de acuerdo con la especialista, deberían realizarse una evaluación al menos una vez al año.

Recomendaciones para grupos de riesgo

La recomendación se extiende a personas que fuman, trabajan con determinados productos químicos o laboran en minas, debido a que pueden estar expuestas a factores que afectan la función pulmonar.

La coordinadora del programa de Micobacteriosis destacó que la espirometría permite evaluar la función respiratoria y aportar información útil para la valoración médica de distintos padecimientos pulmonares.

Por ello, llamó a las personas que presenten síntomas persistentes o que se encuentren dentro de alguno de los grupos de riesgo a acudir a valoración y no dejar pasar las molestias respiratorias.