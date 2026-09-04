Se disparan quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos mantienen una tendencia al alza en Coahuila. Al cierre de agosto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) acumuló 299 expedientes, cifra que se aproxima a las 320 que recibió durante todo 2025.

Manuel Isaac López Soto, tercer visitador de la CDHEC en Piedras Negras, informó que durante agosto se recibieron 42 quejas, un número similar al registrado el mes anterior y que mantiene el acumulado de 2026 por encima de los años previos.

Hasta agosto de 2025 se habían contabilizado 200 quejas; en el mismo periodo de 2024 fueron 203 y en 2023 sumaron 195.

Quejas por autoridades en Piedras Negras

La Policía Municipal de Piedras Negras encabezó durante agosto la lista de autoridades señaladas, con seis quejas. Le siguieron corporaciones municipales de Zaragoza, Villa Unión, Allende, Nava y Sabinas.

Además, se recibieron 13 quejas contra agentes del Ministerio Público, cinco contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y cuatro contra integrantes de la Policía de Investigación.

El organismo también registró tres expedientes relacionados con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), dos contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno contra la Secretaría del Bienestar y otro contra la Guardia Nacional.

Motivos de queja y proyecciones

En estos últimos casos, explicó López Soto, los expedientes son remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a que se trata de autoridades federales.

Entre los principales motivos de queja durante agosto destacaron 16 casos de detención arbitraria, 10 por ejercicio indebido de la función pública, cinco por lesiones, cuatro por dilación en la procuración de justicia y cuatro por aseguramiento indebido de bienes.

De mantenerse el ritmo actual, advirtió el tercer visitador, 2026 podría cerrar con más de 360 quejas, luego de que en los primeros ocho meses del año ya se acumularon 299 expedientes.

López Soto recordó que cualquier ciudadano puede acudir ante la CDHEC cuando considere que un servidor público estatal o municipal incurrió en una acción u omisión que pudiera constituir una violación a sus derechos humanos.

Precisó que esta vía también puede utilizarse para presentar quejas contra funcionarios municipales, como en el caso de los señalamientos realizados contra el administrador del Mercado Zaragoza.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe un expediente registrado ante la CDHEC por ese asunto.