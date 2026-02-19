Cateo en colonia Nueva República deja cuatro detenidos y droga asegurada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Cuatro personas fueron detenidas y diversas sustancias ilícitas aseguradas durante un cateo efectuado la mañana de este miércoles en un domicilio de la colonia Nueva República, en Piedras Negras.

El operativo se llevó a cabo aproximadamente a las 7:00 horas sobre la calle Tamaulipas, con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila, Guardia Nacional y Sedena.

En el interior del inmueble fueron localizadas dosis de cristal y marihuana, así como pipas artesanales, básculas grameras, cámaras de vigilancia y teléfonos celulares, objetos presuntamente utilizados para la distribución de estupefacientes.

El cateo fue autorizado por un juez

De acuerdo con el delegado regional de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, los tres hombres y la mujer detenidos quedarán a disposición del Ministerio Público, mientras se determina su situación legal conforme al avance de las indagatorias.

La autoridad precisó que el cateo fue autorizado por un juez, luego de que se recibieran denuncias ciudadanas anónimas que señalaban el domicilio como un presunto centro de venta de droga, lo que derivó en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.