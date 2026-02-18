Aplican 60 mil dosis en campaña intensiva contra el sarampión en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— A semana y media de haber iniciado la campaña intensiva de vacunación contra el sarampión, se han aplicado alrededor de 60 mil dosis correspondientes a la primera remesa adquirida, informó el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso González.

El funcionario explicó que la ampliación de horarios en los centros de salud de las distintas regiones del estado responde a la alta afluencia de ciudadanos que han acudido a inmunizarse para protegerse de la enfermedad.

Acciones de la autoridad

Indicó que también se ha registrado una importante participación en los módulos de vacunación extramuros instalados en espacios públicos, como centros comerciales, así como en los recorridos casa por casa que realiza el personal de salud.

No obstante, el representante de la Secretaría de Salud de Coahuila consideró necesario hacer un llamado a la población a no caer en pánico, sino a sumarse de manera responsable a esta estrategia preventiva.

Resultados de la campaña

Moscoso González destacó que la campaña ha arrojado resultados positivos y subrayó que tan sólo entre lunes y martes se aplicaron alrededor de 17 mil dosis, por lo que se prevé la llegada de una segunda remesa en los próximos días.