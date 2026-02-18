Yasmin Huerta Enríquez celebra un cumpleaños lleno de amor y sorpresas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Yasmin Huerta Enríquez celebró su cumpleaños disfrutando de entrañables reuniones organizadas en su honor.

A lo largo del día, la festejada fue consentida con emotivos detalles y múltiples muestras de cariño en encuentros especialmente preparados por sus seres queridos, quienes se dieron el tiempo de compartir con ella momentos inolvidables.

Sus hijas, Aileen y Nicol, fueron parte fundamental de esta celebración, colmándola de abrazos y sonrisas, mientras que su esposo, Uzziel Fraga, la acompañó en una velada muy especial, reiterándole su amor y admiración en esta significativa ocasión.

Reuniones familiares y sorpresas

Asimismo, sus compañeros de trabajo le organizaron un distinguido convivio en su honor, donde no faltaron las felicitaciones, los buenos deseos y un ambiente lleno de alegría.

Sin duda, Yasmin vivió un cumpleaños memorable, rodeada del afecto de quienes forman parte esencial de su vida.