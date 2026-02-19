Muere vendedor de 53 años tras ser arrollado en el bulevar Venustiano Carranza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un trágico accidente se registró la mañana de este miércoles en el bulevar Venustiano Carranza, donde un hombre de 53 años falleció tras ser atropellado por un vehículo particular.

El fallecido fue identificado como Mario Maldonado Fix, quien trabajaba vendiendo comida a choferes de tráiler que circulan por la ruta fiscal. Según los reportes preliminares, el hombre se desplazaba a pie por la vialidad cuando fue impactado por un Dodge Charger negro.

Detalles confirmados

El incidente ocurrió en el sector conocido como El Cortijo de Emir Méndez, cercano a la colonia Periodistas, lugar donde el conductor habría perdido el control debido al exceso de velocidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron como primeros respondientes; sin embargo, al revisar al lesionado confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Acciones de la autoridad

Autoridades municipales y estatales acordonaron el área para facilitar las labores periciales. El conductor fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, que será el encargado de deslindar responsabilidades legales.