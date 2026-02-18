Surge convocatoria a "Mega convivio Therian" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Tras la amplia difusión que medios nacionales y locales dieron al tema de la comunidad therian —personas que afirman identificarse interiormente con animales—, en los últimos días comenzaron a multiplicarse en Facebook convocatorias para participar en supuestos "Mega convivios Therian" en distintas ciudades del país, entre ellas Piedras Negras.

Algunas de estas invitaciones, como la que citaba una reunión en el Parque Fundidora, en Monterrey, ya fueron señaladas como publicaciones falsas creadas para aprovechar la curiosidad del público y aumentar su alcance en redes sociales.

La comunidad therian se reúne en Piedras Negras el 21 de febrero.

En Piedras Negras circula un evento programado para el sábado 21 de febrero bajo el nombre de "Reunión therian" (sic), que hasta el momento reporta al menos seis personas confirmadas y tres interesadas en asistir, aunque no se ha verificado la identidad de los organizadores.

Eventos therian en redes sociales generan confusión y curiosidad.

Si bien es posible que algunas de estas convocatorias hayan sido creadas en tono de broma o como estrategia para generar interacción digital, el movimiento therian sí existe y ha mostrado crecimiento en los últimos años.

El movimiento therian crece impulsado por plataformas digitales.

Especialistas en cultura digital señalan que su expansión ha sido impulsada principalmente a través de plataformas preferidas por públicos jóvenes, particularmente TikTok, donde se comparten videos, experiencias y contenidos relacionados con esta identidad.