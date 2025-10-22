Aseguran arma y cartuchos en cateo en la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia realizaron un cateo la noche del lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Reyes, en la colonia Bravo de Piedras Negras, donde se aseguraron un arma corta, una réplica, así como cargadores y cartuchos útiles.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la diligencia fue ejecutada tras una denuncia por amenazas, como parte del programa de audiencias públicas que lleva a cabo la Fiscalía.

"El cateo se efectuó por parte de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de peritos y agentes del Ministerio Público. Se aseguraron diversos objetos que podrían estar relacionados con el hecho denunciado", señaló.

Gómez Rodríguez precisó que, aunque no hubo personas detenidas durante el operativo, ya se cuenta con información sobre la identidad de un posible implicado. Además, el Ministerio Público dará vista a la autoridad federal para determinar si el armamento corresponde a material de uso exclusivo.

El aseguramiento formará parte de la carpeta de investigación en curso para esclarecer los hechos denunciados y verificar si las armas tienen relación con otros delitos.