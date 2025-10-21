Víctima de golpiza en Piedras Negras pide no proceder contra agresoras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A pesar de que se difundió un video en redes sociales donde se muestra a una mujer inconsciente tras ser golpeada brutalmente por otras dos mujeres el pasado fin de semana, la víctima rehusó presentar una denuncia y solicitó expresamente que no se detuviera a sus agresoras, informó el comisario de Seguridad Pública Municipal, Cruz Eliud Mercado Ramírez.

De acuerdo con el jefe policiaco, el lunes fue localizado el vehículo en el que viajaban las presuntas responsables, pero al momento del aseguramiento, la víctima —identificada como Adriana Jaime González— se encontraba con ellas.

"Sí, ayer se logró ubicar el carro y a las dos agresoras. Desafortunadamente, la afectada ya andaba con ellas. No quiso poner denuncia. Tenemos un video donde ella misma nos pide que no detengamos a las personas", declaró Mercado Ramírez.

El comisario agregó que, tras el ataque, la mujer fue atendida por paramédicos y trasladada al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde recibió atención médica y fue dada de alta en menos de 30 minutos.

En videos captados durante la localización del automóvil en la avenida Emilio Carranza, se observa a las presuntas agresoras dialogando con elementos de la policía, aunque la víctima no aparece en esas imágenes.

A pesar de la indignación generada en redes sociales y la aparente gravedad del incidente, la falta de denuncia formal y la voluntad de la víctima de no proceder legalmente impidieron que se llevaran a cabo detenciones o que se abriera una carpeta de investigación.