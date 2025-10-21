Cierran cinco salones escolares por brotes de virus de mano-pie-boca en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A raíz de brotes del virus coxsackie, también conocido como enfermedad mano-pie-boca, la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras ha ordenado el cierre temporal de aproximadamente cinco salones en distintas instituciones educativas de la región, desde abril hasta la fecha.

El caso más reciente se presentó en el Jardín de Niños Profesor Juan Humberto Gómez Martínez, donde se detectaron alrededor de 10 posibles contagios. Como medida preventiva, la dirección del plantel suspendió clases en uno de los salones para evitar una mayor propagación.

Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, explicó que se trata de una enfermedad viral del género Enterovirus, que suele presentarse en temporadas cálidas, entre los meses de abril y octubre.

"El virus se transmite por contacto directo, mala higiene de manos o por gotas de saliva al toser o estornudar. Es muy contagioso, sobre todo entre niños menores de ocho años", indicó Belloc.

Aunque el padecimiento es mayormente benigno, provoca lesiones en la boca, manos y pies, lo que puede dificultar que los niños coman o beban líquidos con normalidad.

"Afortunadamente, fuera de esas molestias, no representa un riesgo grave", concluyó el especialista.