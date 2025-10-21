Ofrece Hospital General mastografías gratuitas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Hospital General de Piedras Negras habilitó un módulo especial para la realización de mastografías gratuitas, con el objetivo de facilitar el acceso al estudio y reforzar la detección temprana entre mujeres de la región.

La atención en este módulo —ubicado en el área de consulta externa— se ofrece de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, sin necesidad de trámites previos ante la jurisdicción sanitaria.

"La idea es hacerlo fácil, directo y rápido. Basta con que las mujeres vengan con su credencial de elector y se registren con nuestra enfermera capacitada. Si hay espacio, se les realiza el estudio el mismo día", explicó el director del hospital, Dr. Agustín Aguilar Rodríguez.

En años anteriores, las pacientes debían acudir primero a la Jurisdicción Sanitaria para tramitar una cita. Sin embargo, gracias a gestiones del Gobierno del Estado, ahora hay personal asignado directamente al hospital, lo que agiliza la atención y elimina intermediarios.

"Tenemos un mastógrafo de última generación, uno de los más avanzados del estado. Nuestros técnicos están certificados y listos para atender. Queremos que la gente lo aproveche", señaló Aguilar.

El servicio está dirigido a mujeres de entre 40 y 69 años, aunque también se acepta a pacientes más jóvenes con antecedentes familiares de cáncer de mama. Es indispensable que haya transcurrido al menos un año desde la última mastografía para poder realizar una nueva.

El hospital tiene capacidad para realizar entre 20 y 40 estudios diarios, pero la demanda aún es baja.

"Antes hacíamos de 5 a 10 estudios al día. Desde que comenzó octubre, hemos hecho entre 80 y 100 mastografías. Queremos llegar a más. El recurso está, el equipo está; lo único que falta es que vengan", aseguró el director.

En caso de detectarse anomalías, el personal de jurisdicción contacta directamente a la paciente para iniciar el seguimiento médico de manera inmediata.

Aunque octubre es el mes con mayor promoción, el servicio se mantendrá activo el resto del año.

"No es una campaña de un mes. Si alguna mujer no logra acudir ahora, puede hacerlo después. Aquí estamos para atenderlas", enfatizó Aguilar.

El hospital atiende a todas las pacientes, sin importar si cuentan con IMSS, ISSSTE o no tienen seguridad social.

"Aquí no se rechaza a nadie", concluyó.