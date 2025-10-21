Detectan tres casos de tuberculosis en Piedras Negras; uno en el CERESO

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En los últimos días, personal del Programa de Tuberculosis de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, confirmó la detección de tres casos positivos de tuberculosis, uno de ellos al interior del Centro Penitenciario de la localidad.

Sayuri Cázares Escareño, encargada del programa de microbacteriosis de la dependencia, informó que se realizó una búsqueda intencionada dentro del penal, donde se identificó uno de los casos. Los otros dos corresponden a personas de la población general.

Tras el diagnóstico, se activó un protocolo de rastreo de contactos cercanos, dirigido principalmente a familiares o pers

onas con quienes los pacientes conviven habitualmente, con el fin de descartar posibles contagios adicionales.

"Se realizan radiografías a todos los contactos del paciente diagnosticado, y si alguno presenta síntomas como tos persistente, se solicita un estudio adicional. En los demás casos, se mantiene vigilancia mediante exámenes radiológicos", explicó Cázares Escareño.

Respecto al caso detectado en el penal, la funcionaria detalló que se revisó médicamente a los compañeros de celda, y el paciente fue aislado en una celda individual, donde recibe tratamiento especializado conforme a los protocolos de salud pública.