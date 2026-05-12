Buscan identificar a hombre hallado sin vida en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de Piedras Negras continúan con las investigaciones para identificar a la persona que fue encontrada sin vida en las aguas del Río Bravo durante el pasado fin de semana.

Hallazgo del cuerpo

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que el hallazgo se registró en el sitio conocido como La Isla del Mudo, donde testigos reportaron un cuerpo flotando en el río.

Tras la movilización de las autoridades, se confirmó el fallecimiento de la víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida. El funcionario detalló que el cuerpo corresponde a una persona del sexo masculino que vestía pantalón de mezclilla azul, camisa negra, sudadera roja y tenis negros.

Coordinación con personas desaparecidas

Como parte de las diligencias, la Fiscalía mantiene coordinación con el área de personas desaparecidas para revisar reportes existentes y tratar de obtener información que ayude al reconocimiento de la víctima.