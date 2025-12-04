DIF Coahuila dona 40 sillas-cama al Hospital General de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, entregó 40 sillas-cama al Hospital General Dr. Salvador Chavarría Sánchez durante su reciente gira de trabajo por la región norte del estado.

La importancia de las sillas-cama en el hospital

El director del hospital, Agustín Aguilar Rodríguez, destacó la importancia de la donación, al señalar que la necesidad de este mobiliario era apremiante dentro de la infraestructura del nosocomio.

Aguilar explicó que las sillas-cama se colocan junto a las camas de los pacientes y permiten brindar mayor comodidad a familiares y cuidadores que permanecen durante largas horas al pendiente de su ser querido.

"Sabemos que pasan muchas horas con el familiar para cuidarlo, entonces esto es una gran aportación. Ya teníamos tiempo sin contar con estas sillas, pero con estas 40 prácticamente solventamos casi todo el hospital", señaló el director.

Detalles sobre la donación de mobiliario

La entrega se realizó en el lobby del Hospital General de Piedras Negras, donde el personal recibió el mobiliario que será distribuido en las distintas áreas del centro médico.