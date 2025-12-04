Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido; cuerpo fue arrojado en zona despoblada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Agentes de la Agencia de Investigación Criminal localizaron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas en una brecha cercana al cuartel del 12º Regimiento y la colonia Villa Real, en Piedras Negras. La Fiscalía General de Justicia confirmó que se trata de un homicidio doloso.

Detalles del hallazgo del cuerpo de Víctor Faccio

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, detalló que el hallazgo ocurrió tras la denuncia por desaparición de Víctor Manuel Faccio Aranda, de 55 años, presentada la tarde del miércoles. Como parte de las primeras indagatorias, el vehículo del desaparecido fue ubicado y encontrado en poder de una mujer.

La búsqueda continuó hasta que el cuerpo fue encontrado en un predio baldío. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba cerca de diez heridas hechas con machete, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

"Se aseguró el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino con huellas de violencia, lo que nos indica un homicidio doloso", señaló Rodríguez Ríos. Añadió que, a simple vista, se detectan lesiones causadas por arma blanca y objeto contuso, aunque será la necropsia la que confirme la causa de muerte.

Investigación sobre el homicidio en Piedras Negras

El funcionario comentó que el homicidio no ocurrió en el sitio del hallazgo.

"Suponemos por la evidencia que los hechos acontecen en un lugar diferente y solamente arrojaron el cuerpo en ese predio", indicó.

La Fiscalía ya identificó a quienes acompañaban a la víctima antes de su desaparición, y estos se consideran sospechosos.

La investigación fue turnada al área de Litigación y Asuntos de Alto Impacto, donde se continúan las diligencias correspondientes.