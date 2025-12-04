Hombre fallece en vehículo mientras se resguardaba del frío en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre identificado como Ernesto Muñoz Peña, de 65 años, fue hallado sin vida dentro de un vehículo en el que se refugiaba del frío, la noche del martes en la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Ju

sticia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, tras la revisión inicial del cuerpo y del lugar no se encontraron indicios de violencia, por lo que una de las primeras líneas apunta a un posible infarto fulminante. La causa concreta del fallecimiento será determinada por la necropsia de ley, ya que el cuerpo permanece en el Servicio Médico Forense.





Investigación sobre la causa del fallecimiento

Rodríguez Ríos explicó que la empresa donde ocurrieron los hechos permanece fuera de operaciones, pero contaba con algunas personas asignadas a su cuidado, motivo por el cual también se recaba la declaración del propietario.

Detalles sobre el hallazgo del cuerpo

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, el caso no se tipifica como violento, aunque continúan abiertas las indagatorias para establecer si las bajas temperaturas registradas horas antes pudieron haber contribuido al desenlace.