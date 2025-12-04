Clausuran nueva tienda Merco en Piedras Negras por falta de permisos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La recién inaugurada tienda Merco en Piedras Negras fue clausurada por el Municipio debido a que operaba sin la licencia de funcionamiento, el permiso de uso de suelo y la autorización para la venta de alcohol, informó Aime Tamez, directora de Inspectores Municipales.

La funcionaria agregó que directivos de la tienda reconocieron la falta de documentación y se mostraron en disposición de regularizar su situación ante la Presidencia Municipal.

Acciones de la autoridad municipal

Tamez confirmó que la clausura permanecerá vigente hasta que la empresa reúna y entregue todos los requisitos, pues, subrayó, "nadie está por encima de la ley" y no existen favoritismos.

Asimismo, descartó irregularidades relacionadas con Protección Civil, al asegurar que el cierre corresponde únicamente al área de Inspecciones Municipales. "El diálogo fue cordial; ellos estuvieron en buena disposición en todo momento", afirmó.

Detalles sobre la clausura de Merco

Por su parte, Ari Antonio Hernández Esquivel, director de Protección Civil y Bomberos, explicó que su dependencia realizará una visita de inspección una vez que Merco reabra y sea notificada formalmente.

"Ellos cuentan con su documentación en materia de protección civil, pero debemos verificar que lo que está en el programa interno exista también en físico dentro de la tienda", detalló. Añadió que la revisión se efectuará entre 24 y 48 horas después de recibir la notificación correspondiente.

Mientras la cadena completa sus trámites ante el Municipio, el establecimiento deberá permanecer cerrado.